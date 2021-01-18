“شان” الكاميرون.. تشكيلة المنتخب المحلي في مباراة الطوغو

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه اليوم الاثنين منتخب الطوغو بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

التشكيلة:

1 -أنس الزنيتي

15 -سفيان البوفتيني

27 – عبد المنعم بوطويل

3 -عبد الكريم باعدي

13 -حمزة المساوي

8 -العربي الناجي

5 – يحيى جبران

7 – زكرياء حدراف

21 -سفيان الراحيمي

9 – أيوب الكعبي

10 – وليد الكارتي

دكة الاحتياط :

4 – إسماعيل المقدم

6 – محمد علي بامعمر

12 – محمد أمسيف

22 – زهير لعروبي

23 – عمر النمساوي

24 – عبد الله خفيفي

2 – المهدي قرناص

25 – نوفل الزرهوني

28 – رضا اسليم

29 – إسماعيل خافي

31 – وائل السعداوي