منظمة الصحة العالميّة تكشف عن عدد الأيّام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلا للعدوى

اسماعيل عبد الحي - كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ "كوفيد – 19" ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.

وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.

وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة إلى الحالات الأكثر خطورة.

روسيا اليوم