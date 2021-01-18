لمجرد يغني مع صابر الرباعي وريدوان.. ويحضر لأغنية بالإسبانية

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن مفاجأة للجمهور العربي، هي تحضيره لأغنية “تريو” رفقة الفنان التونسي صابر الرباعي، والفنان المغربي ريدوان.

ويحضر الثلاثي المغاربي، الذي حقق شهرة واسعة، لأغنية يقدمونها بأصواتهم، والتي كتب فريق صابر الرباعي كلماتها بالعربية بالتعاون مع ريدوان.

وأشار لمجرد، في حديثه لبرنامج “et بالعربي”، إلى أن ريدوان جمع الرباعي به، والأخير اقترح فكرة اشتغالعم على مشروع عمل فني.

وسعد لمجرد كشف مفاجأة أخرى، وهي تحضيره لأغنية باللغة الإسبانية، على الرغم من أنه لا يتحدث بها، موضحا أنه استعان بأستاذ في الاستوديو عند تسجيلها، حرصا على نطق الكلمات بشكل صحيح.

وقال لمجرد إن التعاون مع الفنان راشد الماجد، لايزال قائما، لكن انشغالات كل منهما تتحول عقبة لإنجازه، معبرا عن فخره بالتعامل معه.