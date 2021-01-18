معتقلون سابقون على خلفية حراك الريف يركبون قوارب الموت ويصلون إلى سواحل الأندلس

جدة - عبدالحي حسين - وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قوارب هجرة غير شرعية، تحمل على متنها معتقلين سابقين على خلفية حراك الريف.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن سبعة من نشطاء حراك الريف وصلوا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى سواحل الأندلس الإسبانية، بعدقضائهم عقوبات سجنية على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها الحسيمة.

وقالت منظمات مدنية إسبانية، تشتغل في إغاثة المهاجرين غير الشرعيين، إن محامين متخصصين في طلب اللجوء السياسي عرضوا خدماتهم على المعتقلين السابقين على خلفية الحراك.

وليست المرة الأولى التي يركب فيها معتقلون على خلفية حراك الريف قوارب الموت، إذ سبق لعدد منهم أن غادروا البلاد بالطريقة نفسها، قبل سنتين، أياما قليلة بعد استفادتهم من عفو ملكي، كما اختارت واحدة من أبرز أوجه الحراك، نوال بنعيسى، طلب اللجوء السياسي لدى هىلندا، بعدما غادرت البلاد عبر بوابة سبتة المحتلة.