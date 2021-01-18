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الإمارات تعلن تقديم 88743 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تقديم 88743 جرعة من لقاح خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 88,743 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,971,521 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 19.93 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد - 19.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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