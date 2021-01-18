شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر مرسومين يتضمنان ترقيات عسكرية وتعييناً وزارياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الاثنين مرسومين سلطانيين؛ تضمنا ترقيات عسكرية وتعييناً وزارياً.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الاثنين؛ إن المرسوم السلطاني رقم 10/2021؛ قضى بتعيين محمد بن ناصر الزعابي أميناً عاماً لوزارة الدفاع بمرتبة وزير؛ أما المرسوم رقم 11 / 2021؛ فنصَّ على إجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وأضافت الوكالة أنه تمت ترقية سيف بن ناصر الرحبي إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً للبحرية السلطانية العمانية، وكذلك ترقية عبدالله بن خميس الرئيسي إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة.

وتابعت وكالة الأنباء العمانية أنه تمت ترقية خميس بن حماد الغافري إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً لسلاح الجو السلطاني العماني؛ إضافةً إلى ترقية سيف بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً للبحرية السلطانية العمانية.

ولفتت إلى أنه تمت ترقية صالح بن يحيى المسكري إلى رتبة لواء، وتعيينه آمراً لكلية الدفاع الوطني العماني.