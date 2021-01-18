مساعدات طبية عاجلة من مصر للأردن

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسلت مصر طائرة مساعدات طبية إلى المملكة الأردنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد أركان حرب تامر الرفاعى، في بيان على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضف البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها "بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردنى الشقيق فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا ."

وأشار البيان إلى أن تلك المساعدات تأتى "إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات ."