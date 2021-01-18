شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب: هناك قصور شديد فى ملف النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك قصور شديد فى ملف النظافة، وعلى الرغم من الاهتمام الحكومى بهذا الملف وتخصيص 100 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة نجد أن ثلث هذه الميزانية وجهت لرفع تراكمات قديمة

وشدد محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتى حضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وعدد من الوزراء ، على أهمية مناقشة ملف النظافة ، فى لجنتي الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، لافتاً إلي أنه مهما كان بيان الحكومة جيد، إلا أن الرضا العام للمواطن هو معيار التقييم

وكان المستشار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات ، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات ، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".