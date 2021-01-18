شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: عام 2020 كان زاخرا بالعديد من الاكتشافات الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الثقافة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرة عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال 2020، مشيدة بجهود الدولة فى هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت لجنة الثقافة والآثار بالتنسيقية إلى أن عام 2020 رغم جائحة كورونا كان زاخرا بالعديد من الاكتشافات الأثرية التى تكشف عظمة الحضارة المصرية القديمة والجهد الكبير الذى تبذله الدولة رغم تلك الظروف الاستثنائية.

وأوضحت اللجنة أن أهم هذه الاكتشافات والتى لم تقتصر على منطقة بعينها، ولكن فى محافظات مختلفة، منها سقارة وسيناء وأسوان والمنيا وغيرها.