شكرا لقرائتكم أثناء ختم جواز سفره.. شرطة موسكو تعتقل معارض بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد وصوله إلى روسيا قادماً من ألمانيا في أول رحلة له بعد تعرضه للتسمم، اعتقلت الشرطة المعارض الروسي أليكسي نافالني، مساء الأحد، مباشرة بعيد وصوله إلى مطار شيريميتييفو في موسكو فيما كان يستعد لختم جواز سفره، بحجة انتهاكه شروط عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه العام 2014، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وأورد بيان لسلطات السجون أن المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين "سيبقى معتقلا الى أن تتخذ المحكمة قرارا" في شأنه.

وحطت الطائرة التي تقل نافالني، اليوم، في مطار شيريميتييفو في العاصمة الروسية، بعدما تم تحويل مسارها من مطار آخر كان من المقرر أن تهبط فيه، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس على متن الطائرة.

وكان يفترض أن تهبط طائرة نافالني في مطار فنوكوفو في موسكو حيث كان ينتظره أنصاره وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

لحظة هبوط طلئرة نافالني في موسكو

اعتقال أنصاره

في المقابل، أوقفت الشرطة في مطار موسكو، الأحد، عددا من حلفاء المعارض الروسي، وذلك بعدما توجهوا الى المطار لاستقباله، وفق ما أفاد قريب من نافالني.

وكتب إيفان جدانوف على تويتر "تم توقيف كل من ليوبوف سوبول ورسلان شافيدينوف والمحامي اليكسي مولوكويدوف ومساعد نافالني إيليا باخوموف ومديرة حملته أناستازيا كاديتوفا وقسطنطين كوتوف".

الشرطة الروسية تعتقل عدد من حلفاء المعارض الروسي في المطار

أتى ذلك، بينما أعلنت روسيا استلامها من ألمانيا وثائق حول المعارض الروسي أليكسي نافالني.

هذا ووصل نافالني، من برلين على متن رحلة الخطوط الجوية الروسية بعد أكثر من أربعة شهور أمضاها في ألمانيا للنقاهة، من آثار التسمم الذي تنفي الأجهزة الأمنية الروسية بشكل قاطع، أية صلة لها به.

ملفات الفساد

يذكر أن الحادث وقع في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، أثناء رحلة جوية للمعارض الروسي من مدينة تومسك في الشرق الأقصى الروسي عائدا إلى موسكو، بعد أن أنجز حلقة جديدة من سلسلة برامجه المشهورة باستقصاء ملفات الفساد.

حينها، هبطت الطائرة اضطرارا في مطار أومسك، حيث تلقى إسعافات فورية، ودخل في غيبوبة، ثم نقل بطائرة طبية خاصة إلى أحد المشافي العسكرية في برلين.

إليكس نافالني في الطائرة الروسية

السجن في انتظاره

ومنذ أن أعلن خصم الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي، نيته العودة إلى البلاد، حذرته مصلحة السجون الروسية مؤكدة أنها ستكون "ملزمة" باعتقاله لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014، لكن نافالني البالغ من العمر 44 عاما، اعتبر الأمر محاولة لـ"تخويفه" وبدلا من ذلك دعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار فنوكوفو في موسكو، حيث من المقرر أن تحط طائرته الساعة 19,20 مساء (16,20 ت غ).

وخرج نافالني من المستشفى في أوائل أيلول/سبتمبر، بعدما أعلنت 3 مختبرات أوروبية أنه سمّم بمادة نوفيتشوك التي طورت خلال الحقبة السوفياتية من أجل أغراض عسكرية.

لحظة هبوط طائرة نافالني في موسكو

وأكدت هذا الاستنتاج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما نفته موسكو التي تنفي عملية التسميم جملة وتفصيلا، وتندد بهذه الرواية معتبرة إياها "مؤامرة غربية".

إلى ذلك، أعلنت ألمانيا، السبت، أنها أرسلت إلى موسكو غالبية عناصر التحقيق القضائي المتعلق بقضية التسميم المفترض لنافالني، وبينها عناصر الملف الذي نقل إلى السلطات القضائية الروسية خصوصا "محاضر جلسات استجواب" نافالني من قبل المحققين الألمان، فضلا عن "عينات دم وأنسجة وقطع ملابس"، وأكدت برلين أنها بانتظار الجواب.