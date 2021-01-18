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«الفرسان والزعيم» في كأس اليد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو 

يلتقي العين مع شباب الأهلي ضمن مباريات الدوري الثلاثي لكأس الإمارات لكرة اليد في السابعة والنصف مساء الثلاثاء في ملعب صالة نادي الشارقة، وكان «الزعيم» قد خسر أولى مبارياته في الدوري الثلاثي على يد الشارقة 32-19،وتعتبر هذه المباراة الأولى للفرسان، وسيكون مسك الختام يوم 23 يناير الجاري في ملعب صالة نادي العين. 
 وضمن مباريات تحديد المراكز من الرابع إلى السادس، يلتقي النصر مع غريمه وجاره الوصل في ديربي بر دبي، ويلتقي دبا الحصن مع مليحة ضمن مباريات تحديد المراكز من السابع ولغاية التاسع.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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