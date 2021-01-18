شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطعم 140 شخصاً ضد «كورونا» كل دقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي، الاثنين، إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصاً ضد مرض «كوفيد-19» كل دقيقة في المتوسط. وقال الزهاوي: «تسير الأمور على ما يرام، نقوم بتطعيم 140 شخصاً في المتوسط، بالجرعة الأولى، كل دقيقة حرفياً. هذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل».

وأضاف: «ستلاحظون أن الأمور ستتحسن مع افتتاح المزيد من مراكز التطعيم الكبيرة، 17 مركزاً هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر».