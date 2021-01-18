شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان : مستمرون في الاستعدادات لتنظيم الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان اليوم الاثنين بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة في عاصمة بلاده الصيف المقبل رغم المعارضة الشعبية المتزايدة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في البلاد.

وقال سوجا في كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة "سنمضي قدما وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم".