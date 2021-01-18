بفعل قوة الدولار وفيروس كورونا.. النفط يوسع خسائره

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الاثنين بعد التقدم الأسبوع الماضي ، مما قلل من جاذبية السلع مثل النفط المسعرة بالعملة.

يواصل Covid-19 الانتشار السريع ، مما يعقد تعافي الاستهلاك العالمي حيث ينتشر الفيروس بصورة كبيرة في الولايات المتحدة، بينما تغلق المملكة المتحدة ممرات السفر مع دول أخرى مع ارتفاع حالات الإصابة.



انخفض West Texas Intermediate لشهر فبراير بنسبة 0.31 ٪ إلى 52.09 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

تراجع خام برنت لشهر مارس بنسبة 0.40٪ إلى 54.70 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه 2.3٪ يوم الجمعة.

ارتفعت اسعار النفط، مدعومة ببدء إطلاق لقاح COVID-19 وخفض مفاجئ لإنتاج الخام من قبل أكبر مصدر للنفط في العالم ، المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، أثار ارتفاع معدلات الإصابة الجديدة في جميع أنحاء العالم الشكوك حول المدة التي سيستغرقها الطلب.