شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين جراء غرق سفينة في البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

قتل بحاران اثنان على الأقل، الأحد، إثر غرق سفينة شحن في البحر الأسود قبالة تركيا. وأعلنت السلطات التركية إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم. لكن وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إنّ ستة أشخاص أنقِذوا، هم خمسة أوكرانيين و«أجنبي» واحد لم تُحدد جنسيته.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو على «تويتر»: «لقد نُقلوا إلى المستشفى ووضعهم جيد». وصرح لوكالة «فرانس برس» بأن «السفينة تابعة لشركة أوكرانية» دون مزيد من التوضيح. وبعد أن قالت السلطات التركيّة في بادئ الأمر إنّ السفينة روسيّة، أعلنت لاحقاً أنّ السفينة المسمّاة «أرفين» كانت ترفع علم بالاو، وهو أرخبيل صغير في المحيط الهادئ.

وقال والي بارطن (شمال تركيا)، سنان غونر،إنّ: «الطاقم مؤلف من 13 فرداً. في هذه المرحلة، أنقِذ خمسة أشخاص وانتُشِلت جثتان». وبحسب غونر، كانت السفينة تبحر من جورجيا إلى بلغاريا عندما غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية مما صعّب العمل على رجال الإنقاذ.

