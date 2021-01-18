شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمناطق المدنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مصر عن بالغ إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، ما نتج عنه إصابة 3 مدنيين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها حكومةً وشعبًا، بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.