شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الاحتجاجات تتواصل في تونس والجيش ينتشر في الشارع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام تونسية الأحد، إن حدات من الجيش التونسي انتشرت أمام المنشآت الحيوية ومقرات السيادة بولاية سوسة، على إثر تجدد أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الأمن تصدى لمحاولات نهب مراكز تجارية في ولاية منوبة.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اشتباك عدد من المحتجين مع قوات الأمن التونسية وإلقاء الألعاب النارية في اتجاههم.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق الأحد، أنها اعتقلت أكثر من 240 أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة السبت. وتفجرت الأحد احتجاجات في ثلاث مدن على الأقل. ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب.