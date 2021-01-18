اعتقال مسؤول من نيو مكسيكو بـ"اقتحام الكونجرس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأحد، توقيف مسؤول من نيو مكسيكو تعهد بالسفر مسلحاً إلى واشنطن للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووفق رويترز، تم اعتقال كوي غريفين، مفوض مقاطعة نيو مكسيكو، في واشنطن، بتهم تتعلق باقتحام الكونغرس.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الماضي، اقتحم المئات من أنصار ترامب، مبنى الكونجرس؛ سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.



لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن.

وفي أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، اقتحم المحتجون الحواجز الأمنية المعدنية وحطموا نوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة.

وحاصر البعض قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء بالداخل، وأخذوا يطرقون على أبوابها. وكدس ضباط الأمن قطع الأثاث خلف الباب وأشهروا أسلحتهم قبل أن يساعدوا الأعضاء على الهرب.

قبل أن يستأنف الكونجرس بمجلسيه المناقشات، وتتم المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وعبأت أكثر من 12 ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين مبنى الكونجرس بكل ولاية في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) من احتجاجات مسلحة لمتطرفين يمينيّين ممن شجعهم الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس الأمريكي.