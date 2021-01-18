"القوى العاملة": بروتوكول تعاون مع شركة يابانية للتدريب على صناعة ضفائر السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة أس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات استخدام القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهنى وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته.

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن الشركة أحمد محمد مجدي العضو المنتدب.

وأشار إلى أن خير بداية لهذا العام أن نبدأ بالأمل والتفاؤل والأفكار الجديدة والنجاحات، لافتًا إلى أن شركة سوموتومو تعمل منذ فترة ليست بالقليلة مع وزارة القوى العاملة، أثبتت جدارتها بثقة الوزارة في ترسيخ مبدأ التدريب من أجل التشغيل، انطلاقًا من حرص الوزارة على هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للشباب.