كأس “السوبر”.. بلباو “يقلب” الطاولة علی برشلونة ويتوج باللقب

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق بلباو في الفوز بلقب النسخة الحالية لكأس السوبر الاسباني بعد تفوقه علی منافسه برشلونة في النهاٸي بـ 3 أهداف لهدفين.

وافتتح الفريق الكتلاني حصة التهديف بواسطة اللاعب أنطونيو غريزمان في الدقيقة الـ 40 قبل أن يعدل لاعب بلباو أوسكار دي ماركوس النتيجة في الدقيقة 42، ليعود بعدها هداف النهاٸي غريزمان لتوقيع الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77.

وفي الوقت الذي كانت المباراة في طريقها لاعلان برشلونة بطلا للسوبر الاسباني، نجح اللاعب اسير فيلاليبري في توقيع هدف التعادل في الدقيقة 90.

التعادل في وقت المباراة الأصلي فرض اللجوء الی الشوطين الاضافيين، واللذان ابتسمت دقاٸقهما للفريق الباسكي، الذي سجل هدف الفوز بواسطة اللاعباينياكي ويليام في الدقيقة 94.

وبلغ برشلونة النهاٸي عقب تجاوزه منافسه ريال سوسييداد في مباراة النصف بفضل ضربات الحظ الترجيحية، في وقت تأهل بلباو الی النهاٸي بعد اطاحته بريال مدريد.