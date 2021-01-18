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أفاعي إنتر تلدغ عجوز يوفنتوس بثنائية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-17 | 22:35

أفاعي إنتر تلدغ عجوز يوفنتوس بثنائية

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حسم فريق إنتر ميلان ديربي إيطاليا بالفوز بثنائية دون رد، أمام يوفنتوس، في المباراة التي جمعت بينهما ليلة الأحد.
وحل البيانكونيري ضيوفًا على النيراتزوري ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإيطالي على ملعب "سان سيرو".

سجل هدفًا في الدقيقة 11 تم إلغاؤه بداعي التسلل على البرتغالي.

وفي الدقيقة 12 أحرز أرتورو فيدال هدف إنتر ميلان الأول من رأسية بعد تمريرة نيكولو باريلا.


وفي الدقيقة 52 انطلق باريلا وهز شباك اليوفي بهدف ثاني بعد تمريرة رائعة من باستوني.

حسمت المباراة بفوز إنتر ميلان الذي كان له السيطرة على المباراة، ليرفع رصيده لـ 40 نقطة بالتساوي مع المتصدر ميلان، وتجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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