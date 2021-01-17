نهاٸيات “الشان”.. لقجع يحضر تداريب المنتخب المحلي بالكاميرون

جدة - عبدالحي حسين - حضر فوزي لقجع، رٸيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب المحلي، اليوم الأحد بالكاميرون، استعداداً لمباراة غد الاثنين أمام الطوغو لحساب الجولة الافتتاحية لنهاٸيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وحرص لقجع علی تحفيز اللاعبين ودعمهم معنويا قبل مباراة الطوغو، التي يراهن عليها المحليون لتكون انطلاقة جيدة في مسيرة الدفاع عن اللقب القاري.

وخاض المنتخب المحلي 3 حصص تدريبية منذ وصوله الی الكاميرون، الأولی يوم الخميس خصصت لازالة العياء، الحصة الثانية يوم الجمعة، الثالثة أمس السبت، والأخيرة اليوم الأحد قبل مباراة الطوغو .

ويستهل المنتخب المحلي منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، يوم الاثنين، بمواجهة منتخب الطوغو بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم أيضا كلا من أوغندا ورواندا.