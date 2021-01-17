السعودية: العودة للحياة الطبيعية مرهونة بأخذ اللقاح

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأحد)، أن عدم خضوع نسبة كبيرة من المجتمع للقاح فيروس «كورونا»، سيتسبب في إطالة فترة تطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي، إن العودة للحياة الطبيعية مرهونة بالحصول على المناعة الاجتماعية في المملكة، مشدداً على أن «متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحصول على اللقاح، هما سلاحنا للقضاء على (كورونا)».

وأضاف: «هناك دول في العالم تشهد ارتفاعاً ملموساً في حالات الإصابة بالفيروس، بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية»، وقال: «يؤسفنا أن تكون هناك مخالفات للإجراءات الوقائية، ويسعدنا ضبطهم من قِبل الجهات المختصة».

وحذر المتحدث من التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن السعودية حققت نجاحات كبيرة في مواجهة الفيروس، وقال: «مسيطرون على الجائحة في السعودية. مؤشرات (كورونا) لدينا مطمئنة».

وحول ما يتعلق باللقاح، قال الدكتور العبد العالي: «من لديه حساسية مفرطة؛ عليه عدم أخذ لقاح (كورونا)»، مشيراً إلى أن البحوث مستمرة حول أخذ لقاح «كورونا» للمرأة الحامل ومن هم دون 18 عاماً.

وذكر المتحدث أن 295 ألفاً في المملكة تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، وأن الحالات الحرجة في السعودية هبطت بنسبة 86 في المائة.

إلى ذلك؛ سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 176 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصبح الإجمالي 364 ألفاً و929 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 146 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 356 ألفاً و687 حالة.

كما سجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة 1919 حالة؛ منها 319 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.