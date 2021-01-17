شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يختطفون 95 بينهم 11 طفلا من حيمة تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في محافظة تعز أن الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران خطفت العشرات من أبناء قرية الحيمة شمال تعز، في حملتها المستمرة على القرية منذ أكثر من أسبوع.

وأكدت الرابطة في بيان أصدرته أمس، عقب وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة بمدينة تعز خطف 95 شخصا، بينهم 11 طفلا من أبناء الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وحملت الميليشيات مسؤولية الخطف وما يترتب عليه من آثار.

وقال تقرير لمنظمة سام ورايتس رادر وتقارير أخرى «إن المخطوفين من أبناء الحيمة هم رهائن لدى ميليشيات الحوثي تستخدمهم للاتجار بهم ومبادلتهم بالأسرى، بالإضافة إلى استخدامهم ورقة للضغط على ذويهم».

وفي السياق أكدت المنظمة الحقوقية اليمنية أنها رصدت معلومات تفيد بأن عددا من قرى منطقتي الحيمة العليا والسفلى لا تزال لليوم العاشر على التوالي تحت طائلة حملة عسكرية تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين المعارضين لها هناك، الذين يرفضون الخضوع لسلطتها القمعية.

ونقلت في بيان لها عن شهود عيان قولهم إن ميليشيات الحوثي نفذت حصارا لأيام حول القرى المستهدفة، قبل أن تقتحمها بحوالي 70 عربة عسكرية ترافقها مدرعات ومصفحات بالتزامن مع قصف كثيف بمدافع متوسطة وثقيلة.

وأشارت إلى أنه تم رصد عدد من المدرعات اجتاحت قرى الحيمة والمنزل والخزيعة والخمس والسائلة والشقب، إضافة لاقتحامها قرى قياض والمقهن والمقرن وقرية وادي الذراع، ونصبوا عددا من نقاط التفتيش، على الطرق والمنافذ المؤدية إلى القرى المذكورة لتضييق الخناق على الأهالي، وجعلهم في حكم المحاصرين كليا، الأمر الذي حرمهم حتى من حق النزوح.

وأفاد راصدو رايتس رادار بأن مسلحي ميليشيات الحوثي استهدفوا بمختلف الأعيرة النارية والقذائف المدفعية وبشكل عشوائي قرى المقرن وقياض والمقهن وقرية وادي الذراع، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، وجرح أكثر من 25 آخرين.

كما أن المسلحين الحوثيين قاموا بحملات مداهمة لقرى منطقتي الحيمة العليا والسفلى وتشمل قرى المنزل والخزيعة والخمس، اقتحموا خلالها أكثر من 105 منازل واختطفوا حوالي 150 مدنيا، تم التأكد من 65 منهم حتى الآن، بينهم 5 أطفال، حيث تم نقل بعضهم إلى سجون جماعة الحوثي في مدينة الصالح.

إلى ذلك قال بعض الأهالي إن حملة المداهمة والاقتحام تسببت في تهجير حوالي 30 أسرة وتعرض 9 منازل للنهب والسطو وإتلاف المحتويات، كما تم إحراق ثلاثة منها، فضلا عما لحق بعشرات المنازل من دمار كبير جراء القصف العشوائي والمباشر، والتي تم التأكد من 17 منزلا منها على الأقل.

من جهة أخرى أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني أمس، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا. وأكد قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي في تصريح رسمي، أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش الوطني رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة، كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة (الإدارية) للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة.

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