شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي وسلمي بين اليونايتد وليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد مانشستر يونايتد المتصدر من ملعب «أنفيلد رود» بنقطة ثمينة؛ بعد تعادله مع منافسه التاريخي ليفربول

صفر-صفر الأحد في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان التعادل مضراً بليفربول خصوصاً بعدما تراجع إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي أصبح ثالثاً برصيد 35 نقطة؛ بعد فوزه على ساوثمبتون 2-صفر.

وقد يتراجع ليفربول حتى المركز الرابع في حال فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت بينهما.

ولم يعرف ليفربول طعم الفوز في آخر 4 مباريات؛ حيث تعادل 3 مرات وخسر أمام ثاثومبتون.

أما اليونايتد فبقي في الصدارة برصيد 37 نقطة، وأوقف سلسلة هزائمه في «أنفيلد رود»، لكنه في الوقت نفسه فشل في الفوز على «الريدز» منذ عام 2018 وتحديداً العاشر من مارس على ملعب «أولدترافورد» عندما تغلب عليه 2-1.

كما فشل مانشستر يونايتد في الفوز على ليفربول في المباريات الست الأخيرة بينهما؛ حيث خسر ثلاث مرات.

ولم تكن القمة الكبيرة على قدر الآمال المعلقة عليها، ولاسيما أن الفريقين لعبا بهدوء ومن دون أي تهور هجومي؛ خوفاً من الخسارة؛ لذلك كانت معركة الفريقين المعتادة سلمية للغاية.

واستعاد توتنهام توازنه وشدد الخناق على ليفربول؛ وذلك عندما تغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد 3-1.

وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الخامسة عبر مدافعه الدولي العاجي سيرج اورييه، وعزز الدولي هاري كاين تقدم الفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم فلحق بزميله سون إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

ونجح شيفيلد يونايتد في تقليص الفارق عبر ديفيد ماكغولدريك، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى 172 ثانية؛ حيث أعاد الفرنسي تانغوي ندومبيلي الفارق إلى سابق عهده.

ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.