شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فدوى إبراهيم

* شارك الفنان عادل محمود صورة له مع الفنان عيضة المنهالي على «إنستجرام»، وكتب:«تم تسجيل زفة خاصة من ألحاني وغناء الخلوق عيضة المنهالي وكلمات الشاعر حمد بن غليظة».

* أعلن الملحن أحمد الهرمي عن جديده مع الفنان ماجد المهندس وكتب على«تويتر»: ترقبوا الجديد مع الشاعرة «العالية» في أغنية «عرش بلقيس».

* بارك عدد من الفنانين للفنان والموسيقي نادر حمدي بمناسبة زفافه، ونشروا صورهم في حفل الزفاف على مواقع«التواصل الاجتماعي».

* أعلنت الفنانة ريم عبدالله عن بدء بث مسلسل «عندما يكتمل القمر 2» على قناة mbc عند الساعة 11 بتوقيت السعودية، وذلك على حسابها على «إنستجرام».

* أطلق الفنان رامي صبري أغنية جديدة بعنوان: «شطبنا» على كافة منصات الأغاني و«يوتيوب»، كما أعلن الفنان على «إنستجرام».

* «شاومينج» قريباً في دور العرض السينمائي.. بهذه العبارة وصورة لملصق الفيلم أعلن الفنان توني ماهر على «إنستجرام» عن فيلمه الذي يشارك فيه إلى جانب بيومي فؤاد، من تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي أبو شادي.

* شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة لوالدته الفنانة سمية الألفي، وكتب على «إنستجرام»:«فنانة عظيمة وأم عبقرية، صورة لها بين الماضي والحاضر».