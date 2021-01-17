شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعرقل «المارد الأحمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرقل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثاً، فريق الأهلي بطل مصر وإفريقيا بفرض التعادل السلبي عليه في ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

ونجح محمد يوسف النجم والمدرب السابق للأهلي والمدرب الحالي للبنك الأهلي في فرض خطة دفاعية محكمة، استطاع من خلالها غلق المساحات على «المارد الأحمر» الذي بقي في الصدارة مؤقتاً برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة عن الزمالك الذي يلعب الثلاثاء مع الجونة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وكان وليد سليمان نجم الأهلي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وغادر الملعب في الدقيقة 30 وشارك مكانه والتر بواليا، كما شهدت المباراة هطول أمطار غزيرة على أرضية الملعب.