شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تسرق 600 ألف درهم من فيلا تاجر خليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضية اتهمت فيها عصابة من أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة أحدهم هارب، بسرقة مجوهرات وأموال تقدر بـ 600 ألف درهم من فيلا رجل أعمال خليجي.

دارت أحداث الواقعة في فبراير الماضي حين تقدم تاجر خليجي ببلاغ يفيد بتعرض مسكنه إلى السرقة واختفاء خزينة أموال تحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات، وحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة أنه غادر الدولة تاركاً مفاتيح فيلته لحارس آسيوي، وعند عودته اكتشف كسر باب غرفة النوم وسرقة خزينة حديدية بداخلها أموال ومجوهرات تقدر بـ 600 ألف درهم، حيث تضمنت 3 أطقم من الألماس و3 أطقم من الذهب وعدد من الخواتم والأساور وساعات ثمينة فضلاً عن 10 آلاف يورو و5 آلاف جنيه استرليني و10 آلاف درهم و5 آلاف دولار أمريكي.

وذكر شرطي في أوراق القضية أن فريق من مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال قام بالتحري عن الواقعة حيث تمكن من التعرف إلى المتهم الثالث وهو سائق عربي الجنسية أنكر معرفته بجريمة السرقة وأرشد الفريق عن مكان المتهمين الأول والثاني وهما من جنسية أوروبية فتم القبض على المتهم الأول الذي حاول الأنكار فتم تفتيش مسكنة فوجد عدد من المجوهرات المسروقة.