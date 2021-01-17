شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع غدًا لبيان رئيس الحكومة عن خطوات تنفيذ برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب، ملحق لجدول أعمال الجلسة العامة غدا الاثنين، التي ستنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ليتضمن جدول أعمال الجلسة، بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ورفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، فى مجموع مواده، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية.

وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه، ويعد هذا المشروع أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.

وأكد التقرير البرلمانى، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.