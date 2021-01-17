فوز دبي وخورفكان في أولى مباريات سلة الكراسي المتحركة



فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نظيره الثقة لأصحاب الهمم بواقع 53 مقابل 32 في المباراة الأولى للموسم 2020-2021 من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، التي جمعت الفريقين بنادي دبي لأصحاب، فيما حقق نادي خورفكان لأصحاب الهمم، فوزاً مستحقاً على أرضه مع نظيره العين بواقع 53 مقابل 20.

كما أسدل الستار على التجمع الأول لرفعات القوة الذي احتضنه نادي خورفكان لأصحاب الهمم والذي حظي بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة؛ حيث تألق جميع اللاعبين في حصد الميداليات على الرغم من الانقطاع خلال الفترة الماضية لتنتهي المسابقات بحصول البطل البارالمبي محمد خميس خلف لاعب نادي دبي على ذهبية وزن 79 كغ، وحصل خالد عبدالله الحمادي لاعب نادي أبوظبي علي المركز الأول فئة 107 كغ، كما حصل أحمد خميس البلوشي لاعب نادي أبوظبي على المركز الأول فئة فوق 107، ونال ذهبية وزن 72 كغ سيف الزعابي لاعب نادي خورفكان، ونال ذهبية وزن 65كغ جاسم النقبي لاعب خورفكان وفي فئة وزن 88 كغ حصل لاعب نادي أبوظبي وليد مهيوب على المركز الأول ولفئة وزن 80 كغ انتزع المركز الأول لاعب نادي دبي نبيل عبدالكريم لاعب.

ولفئة الإناث انتزعت اللاعبة موزة عبيد الزيودي، لاعبة نادي خورفكان الميدالية الذهبية وزن 55 كغ، وفازت بوزن فوق 67 كغ، هيفاء راشد النقبي لاعبة نادي خورفكان، تلتها في المركز الثاني أنصاف سهيل سعيد النعيمي لاعبة نادي دبي

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن البطولات المحلية هي مرحلة لإعداد لاعبينا ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق الاستحقاقات الدولية القادمة وعلى رأسها بطولات فزاع الدولية التي من المقرر أن تنطلق الفترة القادمة.

وأشاد الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد الأمين المالي للجنة البارالمبية الوطنية رئيس نادي خورفكان، بالتنظيم الرائع للتجمع الأول لرفعات القوة، مؤكداً أن النجاح الحقيقي يتمثل في إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب من خلال البطولات المحلية، التي تنظمها اللجنة البارالمبية الإماراتية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للاتحاد «أندية أصحاب الهمم»، لكل الاستحقاقات الدولية المهمة المقبلة.