شكرا لقرائتكم خبر عن "داعش" تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن عناصر تنظيم "ولاية غرب أفريقيا التابع لداعش" شنوا هجوما على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد وأحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة.

وتحدثت المصادر عن تسجيل خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجيش النيجيري خلال الهجوم، مشيرة إلى أن عملية عسكرية قد بدأت وأن الأولوية تكمن في استعادة السيطرة على القاعدة العسكرية.