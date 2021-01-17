أمريكا / عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف يهرعون إلى الكابيتول

اسماعيل عبد الحي - هرع عناصر الشرطة وإدارة الإطفاء والإسعاف فجر اليوم، السبت 16 جانفي 2021، إلى مبنى الكابيتول وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفق "روسيا اليوم"، أكد نشطاء في "تويتر" أن سيارات إسعاف وإطفاء وصلت إلى مقر الكونغرس الأمريكي قبل قليل، بالإضافة إلى وحدة معنية بتفكيك المتفجرات تابعة للشرطة، مشيرين إلى سماع دوي صفارات سيارات الشرطة وسط المدينة.

وتداول نشطاء في "تويتر" مقطع فيديو آخر يوثق تنقلات سيارات إسعاف وسط واشنطن.

وأوضح بعض رواد "تويتر" أن الحادث وقع بعد ورود تقارير عن إنتشار دخان من مركز الزوار التابع للكابيتول، وتبين أن سبب المشكلة يعود إلى جهاز غلاية وليس هناك أي خطر لنشوب حريق.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة في العاصمة قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة بعد أن تعرض الكابيتول في السادس من جانفي للإقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب.