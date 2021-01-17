إسرائيل تمدد الإغلاق في ظل توسع انتشار «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال نحمان آش المسؤول عن ملف كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه لا مفر من تمديد الإغلاق الحالي لمدة أسبوع آخر.

وأشار آش، في مقابلة مع إذاعة كان الإسرائيلية، إلى أن البيانات الجديدة لحالة المرض وازدياد أعداد الوفيات والإصابات تعني ضرورة تمديد الإغلاق، ولن يكون هناك خيار آخر.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لتشمل فئات أخرى، ممن تبلغ أعمارهم من 45 عاماً فما فوق.

وتم حتى الآن تطعيم حوالي 2.2 مليون شخص، من بينهم ما يقرب من 200000 تلقوا الجرعة الثانية.