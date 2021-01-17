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إسرائيل تمدد الإغلاق في ظل توسع انتشار «كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال نحمان آش المسؤول عن ملف في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه لا مفر من تمديد الإغلاق الحالي لمدة أسبوع آخر.
وأشار آش، في مقابلة مع إذاعة كان الإسرائيلية، إلى أن البيانات الجديدة لحالة المرض وازدياد أعداد الوفيات والإصابات تعني ضرورة تمديد الإغلاق، ولن يكون هناك خيار آخر.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لتشمل فئات أخرى، ممن تبلغ أعمارهم من 45 عاماً فما فوق.
وتم حتى الآن تطعيم حوالي 2.2 مليون شخص، من بينهم ما يقرب من 200000 تلقوا الجرعة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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