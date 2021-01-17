النمسا تمدد إجراءات العزل العام حتى 8 فبراير لمكافحة كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الحكومة النمساوية اليوم الأحد إنها ستمدد إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يبدأ تخفيف القيود اعتبارا من 8 فبراير شباط.

وأضافت الحكومة أن قطاعي التموين والسياحة لن يتمكنا من استئناف العمل في فبراير شباط.

وتمر النمسا، التي يعيش فيها 8.9 مليون نسمة، بثالث إجراءات عزل تفرضها السلطات ولا يسمح سوى لمتاجر السلع الأساسية بفتح أبوابها. وسجلت البلاد نحو 390 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وقرابة سبعة آلاف وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي إنه يدرك أن فرض القيود ليس أمرا مرغوبا فيه، موضحا أن الحكومة تحتم عليها أن تتحرك بالنظر إلى انتشار سلالات جديدة جعلت الفيروس أكثر قابلية للانتقال.

وتحدث كورتس بعد يوم من خروج الآلاف في مسيرات بشوارع فيينا احتجاجا على القيود التي تكبل الحياة العامة.

وقالت الحكومة إنها تسعى للإبقاء على معدلات الإصابات الجديدة تحت مستوى 700 حالة في اليوم.