شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع بسبب كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت سلطنة عمان اليوم (الأحد) إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء غد (الاثنين).ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يأتي القرار بعد اطّلاع اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على تقرير من الفريق الفنّي المختص حول انتشار «السلالة الجديدة» سريعة العدوى من الفايروس وحمايةً لسائر أفراد المجتمع.

وأكدت اللجنة العليا أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض، حيث لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة، خصوصًا عدم لبس الكمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفايروس في أوساط المجتمع.