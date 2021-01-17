شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 84,852 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الأحد، تقديم 84,852 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,882,778 بمعدل توزيع 19.04 جرعة لكل 100 شخص.

‎ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد.