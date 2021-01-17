شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة نصف ساعة بسبب التابلت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الدكتور حسن جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، لمدة نصف ساعة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الاطلاع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وكان أعضاء المجلس احتجوا على عدم توزيع تقرير اللجنة بشأن القانون عند بدء المجلس فى مناقشته، وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يستطيع النواب من الاطلاع على التقرير.