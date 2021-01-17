تسريب تفاصيل “كاميرا خفية” تصور بالداخلة.. فنانون تعرضوا لإصابات أثناء المشاركة

جدة - عبدالحي حسين - تسربت تفاصيل تصوير برنامج “كاميرا خفية”، في الوقت الحالي، تحضيرا لعرضها شهر رمضان، للعلن، بعد إصابة الفنانة سعيدة شرف بإلتواء في كاحلها أثناء مشاركتها فيها.

ونقلت سعيدة شرف، أول أمس الجمعة، للمستشفى العسكري في الداخلة، بعد تعرضها لإلتواء في الكاحل، أثناء مقلب تعرضت له، فيما أصيبت الفنانة رجاء بلمير هي الأخرى في قدمها نتيجة مشاركتها في البرنامج نفسه.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن برنامج الكاميرا الخفية المذكور، يقدمه المنشط حمزة الفيلالي، ويحضر من أجل عرضه على قناة “إم بي سي 5”.

ويوهم طاقم المقلب، الفنانين، بالمشاركة في برنامج سياحي بمدينة الداخلة، قبل أن يقعوا في الفخ المحضر لهم، علما أنهم يستفيدون من تعويضات مالية مقابل مشاركتهم.