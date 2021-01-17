ضبط صواريخ عدة مع منصات إطلاقها في محافظة كركوك العراقية

المناطق - وكالات

ضبطت قوة أمنية عراقية صواريخ عدة مع منصات إطلاقها, بعملية أمنية في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك 260 كم شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان أنها تمكنت بعملية أمنية استهدفت أحد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء المذكور,من ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار60 ملم ومجموعة أخرى من العتاد العسكري المتنوع, مبينة أنها جميعا من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.