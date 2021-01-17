شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. ضبط صواريخ على منصات إطلاقها في كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت قوة أمنية عراقية صواريخ عدة مع منصات إطلاقها, بعملية أمنية في قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان أنها تمكنت بعملية أمنية استهدفت أحد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء المذكور,من ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار60 ملم ومجموعة أخرى من العتاد العسكري المتنوع, مبينة أنها جميعا من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.