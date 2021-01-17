مواطنون غاضبون من تداعيات الإضراب المفتوح الذي يخوضوه عمال البريد: مصالحنا تعطلت

جدة - عبدالحي حسين - عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تداعيات الإضراب المفتوح، الذي يخوضوه عمال بريد المغرب في جميع فروعه في أرجاء المملكة، من بينها بريد بنك.

وقال أحد المواطنين، في تصريحه لـ”اليوم24″، إنه وجد نفسه في أزمة حقيقية، جراء الإضراب، الذي يخوضوه عمال البريد.

وأوضح المتحدث نفسه أنه يعمل تاجرا، ويحتاج إلى إرسال سلع إلى أحد زبائنه خارج المغرب، إلا أن سلعته ظلت عالقة لأيام، بسبب الإضراب، ما نتج عنه تذمر، واستياء لدى عملائه.

كما عبر المواطن ذاته عن غضبه أمام الوضع المذكور، مبرزا أنه يتكبد خسائر جراء إضراب البريديين عن العمل، الذي لا يعلم متى سينتهي.

ومن جانبه، أفاد مواطن آخر أنه يحتاج بشدة إلى صرف شيك من أحد فروع بريد بنك، لافتا الانتباه إلى أن عمله كتاجر حر توقف بسبب الإضراب، ومصالحه تعطلت، مشيرا إلى أن بعض الأجراء، والمستخدمين لم يتوصلوا براوتبهم، التي تصرف عبر حسابتهم في بريد بنك، وشدد على أن المسؤولين لا يلتفتون إلى معاناة المواطنين، وتعطل مصالحهم جراء تداعيات إضراب البريديين عن العمل.

إلى ذلك، وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بشأن الإضراب، الذي دخل فيه عمال البريد، والتدابير، التي تعتزم وزارته اتخاذها لإنهاء الاحتقان الحالي في مؤسسة بريد المغرب وفرعه “بريد بنك”، والتفاعل الإيجابي مع مطالب البريديين.

ويسود غضب شديد في صفوف العاملين في بريد المغرب، الذين يخوضون إضربا مفتوحا عن العمل، ووقفات احتجاجية، بين الفينة والأخرى، في عدة مدن مغربية.

وقال البشير فوغالي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق النقابي، التي تتكون من الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، عن الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للبريد، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”اليوم24″، “إن هذه الخطوات التصعيدية، تعد رد فعل على “المجرزة”، التي اقترفتها الإدارة في حق البريديين، وذلك بخصم 50 في المائة من منحة المردودية، التي تمنح لهم كل ستة أشهر”.

أما نور الدين سليك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد، واللوجستيك، عن الاتحاد المغربي للشغل، والمشارك في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، في حديثه مع “اليوم 24″، فقال إن”احتجاجات البريديين تأتي على خلفية تدخل الإدارة في الشؤون النقابية بشكل سافر”.

وأورد المتحدث نفسه أن البريديين في المغرب في إضراب مفتوح عن العمل على المستوى الوطني إلى أن تتم الاستجابة إلى ملفهم المطلبي.

يذكر أن البريديين المغاربة في إضراب مفتوح عن العمل، منذ 6 يناير الجاري، من أجل وضع حد عاجل “للتدبير العشوائي، والمرتجل للموارد البشرية في كل أقطاب بريد المغرب، وفرعه البريد بنك”، و”توفير العنصر البشري الكافي حفاظا على كرامة، وسلامة وصحة الأسرة البريدية، وصونا لكرامة الزبائن، والمرتفقين”، بالإضافة إلى “التسوية الفورية لجداول الترقية الداخلية.