وفاة السفير الروسي في الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

نعت السفارة الروسية في أبوظبي اليوم الأحد، في حسابها الرسمي على تويتر، السفير سيرغي كوزنيتسوف، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 68 عاما،

