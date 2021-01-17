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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير الروسي في الإمارات والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021
نعت السفارة الروسية في أبوظبي اليوم الأحد، في حسابها الرسمي على تويتر، السفير سيرغي كوزنيتسوف، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 68 عاما،
وعبرت السفارة عن "حزنها الشديد" للرحيل "المفاجئ" للسفير.
وكان كوزنيتسوف يشغل منصب السفير الروسي لدى الإمارات منذ أبريل عام 2019
Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в ОАЭ С.Н.Кузнецова.— Russian Embassy, UAE (@RusEmbassyUAE)
Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в ОАЭ С.Н.Кузнецова.— Russian Embassy, UAE (@RusEmbassyUAE) January 17, 2021