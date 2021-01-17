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آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية، في وقت متأخر من مساء السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021، تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، وإصابتين مشتبه فيهما.

 

 

وذكرت اللجنة، في نشرتها اليومية، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة واحدة في محافظة البيضاء، وحالتي اشتباه في لحج وحضرموت الساحل، بحسب البلاغ اليومي للمرافق الصحية.

 

ولم تسجل اللجنة أياً من حالات الشفاء والوفاة لهذا اليوم، وفقا لنشرتها اليومية.

 

وبذلك يرتفع الإجمالي التراكمي للحالات المشتبهة إلى (7321) حالة، فيما الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس الوبائي ارتفعت في المناطق اليمنية المحررة إلى (2112)، منها (1419) حالة شفاء، و(612) حالة وفاة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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