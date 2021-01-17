آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية، في وقت متأخر من مساء السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021، تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، وإصابتين مشتبه فيهما.



وذكرت اللجنة، في نشرتها اليومية، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة واحدة في محافظة البيضاء، وحالتي اشتباه في لحج وحضرموت الساحل، بحسب البلاغ اليومي للمرافق الصحية.

ولم تسجل اللجنة أياً من حالات الشفاء والوفاة لهذا اليوم، وفقا لنشرتها اليومية.

وبذلك يرتفع الإجمالي التراكمي للحالات المشتبهة إلى (7321) حالة، فيما الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس الوبائي ارتفعت في المناطق اليمنية المحررة إلى (2112)، منها (1419) حالة شفاء، و(612) حالة وفاة