اقتحام الكابيتول.. براءة أنصار ترامب من تلك التهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى محققو وزارة العدل الأمريكية تخطيط أنصار الرئيس دونالد ترامب لقتل نواب بالكونجرس خلال اقتحام "الكابيتول".

وفي جلسة استماع بمحكمة أريزونا بشأن اعتقال أحد مثيري الشغب جاكوب تشانسلي، الذي يؤمن بنظرية المؤامرة ومن أتباع الحركة اليمينية المتطرفة "كيو-آنون"، تراجع المدعون الفيدراليون عن اتهامات سابقة بأن أنصار ترامب كانوا يخططون "لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم" في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني بواشنطن.

وكان المدعون تحدثوا في جلسة سابقة للمحكمة عن خطة القتل هذه، للمطالبة بمواصلة توقيف جاكوب تشانسلي (33 عاما)، الذي اشتهر في جميع أنحاء العالم بصورته التي ظهر فيها بصدر عار وبزي قبلي وقرنين خلال أعمال الشغب.

وسحب المدعون العامون في أريزونا التهم الجمعة الماضية، بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية إنه على الرغم من الدعوات أثناء الهجوم إلى القبض على بعض المسؤولين المنتخبين وقتل نائب الرئيس مايك بنس، لم يتم العثور على دليل على وجود خطة من هذا النوع.

وقال المدعي العام لمنطقة واشنطن مايكل شيروين، الذي يشرف على التحقيق في الهجوم على مبنى الكونجرس: "لا يوجد دليل مباشر في هذه المرحلة على وجود فرق للأسر والاغتيال".

وحولت سلطات واشنطن العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية منطقة أمنية، ونصبت حواجز أسمنتية ووضعت أسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

وأُوقف سلطات الأمن في واشنطن رجلا مسلّحا ويحمل كمية كبيرة من الذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة في محيط مبنى الكابيتول، حيث ستقام الأربعاء المقبل، مراسم تنصيب بايدن، وفق تقرير للشرطة.