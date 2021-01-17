كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الـ 500 حالة لليوم السادس على التوالي اليوم الأحد، فيما خففت البلاد القيود المفروضة على المقاهي وصالات الألعاب الرياضية جزئيا لتحقيق توازن بين الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتخفيف العبء على الشركات المتضررة جراء الفيروس، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 520 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19، بما في ذلك 20 إصابة لوافدين، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 72340 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتراجع عدد حالات الإصابة اليومية اليوم الأحد مقارنة باليوم السابق عندما تم تسجيل 580 حالة إصابة.

وأظهرت الموجة الثالثة من الجائحة علامات على التباطؤ في الأسابيع القليلة الماضية، مقارنة بأواخر ديسمبر عندما تجاوزت الإصابات اليومية 1000 حالة عدة مرات.