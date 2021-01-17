'كمين محكم' يطيح بـ'داعشي' في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم"، جنوب غربي كركوك.



وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4/ارهاب بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجده ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ونصب كمين محكم له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك".



وأضاف البيان، "تبين بعد التحقيقات الأولية بأنه قد شغل لعدة مناصب في العصابات الارهابية والاجرامية اهمها ما يسمى بناقل اشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالى ضمن مايسمى بولاية العراق، تم تسليمه اصولياَ الى جهة الطلب لاكمال الاجراءات القانونية والقضائية بحقه".

