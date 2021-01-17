انت الان تتابع خبر اليوم.. مباريات مثيرة في العراق والعالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يشهد اليوم الاحد اقامة العديد من المباريات المهمة في العراق ودول العالم.
وتختتم مباريات الاسبوع الـ14 من الدوري العراقي اليوم باقامة خمس مباريات.
وفي اسبانيا، يحتضن ملعب لا كارتوخا نهائي كأس السوبر بين برشلونة وبيلباو.
مباريات الدوري العراقي الممتاز:
13:45 نفط البصرة X النجف
14:00 الحدود X الكرخ
16:00 القوة الجوية X أربيل
18:15 نفط الوسط X الزوراء
20:30 الطلبة X الشرطة
نهائي كأس السوبر الاسباني
23:00 برشلونة X أتلتيك بيلباو
الدوري الانجليزي الممتاز
17:00 شيفيلد يونايتد X توتنهام هوتسبير
19:30 ليفربول X مانشستر يونايتد
22:15 مانشستر سيتي X كريستال بالاس
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
14:30 نابولي X فيورنتينا
17:00 كروتوني X بينفينتو
17:00 ساسولو X بارما
20:00 أتلانتا X جنوى
22:45 انتر ميلان X يوفنتوس
الدوري الالماني
الدوري الالماني
17:30 بايرن ميونيخ X فرايبورغ
20:00 آينتراخت فرانكفورت X شالكه 04