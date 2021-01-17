شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول عفوية اقتحام الكونجرس الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزداد الشكوك حول الطابع العفوي للاعتداء على مقرّ الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني وإمكانية حصول تواطؤ داخل المبنى، في ظل بروز أفعال مشبوهة على غرار طوابير المعتدين المنظّمة، أو مشهد سيّدة تعطي توجيهات عبر مكبّر الصوت، إضافة إلى زيارات مشبوهة إلى المكان سجّلت عشية الحدث.

وأشار خبراء إلى أنّ أعمال العنف التي قام بها مناصرو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كانت عموماً غير منظمة وفوضوية وتتصف بعفويتها. لكنّ مقاطع الفيديو والصور والاتصالات التي تم تحليلها مذّاك توحي بمستوى مقلق من الاستعداد.

ويظهر في أحد المقاطع المصورة رجال يرتدون زياً عسكرياً يصعدون أدراج الكابيتول في خط مستقيم، عابرين حشد المتظاهرين باتجاه أبواب المبنى.

وفي الداخل، صوّر العديد من الأشخاص حاملين أشرطة بلاستيكية يمكن استخدامها كأصفاد، ما فُسّر بأنّه توجّه مسبق لأخذ رهائن.

«مؤشرات تنسيق»

لاحظ الكثير من المسؤولين الذين كانوا داخل المبنى أنّ المتظاهرين الذين قاموا بتخريب مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي كانوا يعرفون المبنى من الداخل رغم تعقيدات تصميمه. وقال النائب الديمقراطي جيمس كليبورن في مداخلة عبر شبكة «سي بي اس»، «كانوا يعرفون أين يتجهون»، مضيفاً «نعم، شخص ما داخل المبنى كان متواطئاً».

ولفت المدعي العام في واشنطن مايكل شروين المشرف على التحقيق إلى «مؤشرات تنسيق» بين المعتدين، خصوصاً بين من كانوا داخل المبنى وآخرين خارجه.

«زيارات استطلاعية»

وأوضح شروين أنّ «الأولوية» تكمن في معرفة ما إذا كان ثمة «هيكل قيادة» وفرق منظمة. وقال «سيستغرق الأمر أسابيع، إن لم نقل أشهراً، للوقوف على الدوافع الحقيقية لبعض المجموعات»، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ «لا دليل حتى الآن على وجود فرق مكلّفة القتل أو الخطف، أو حتى الاغتيال». وكانت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل أشارت إلى أنّ أنصاراً لترامب قاموا ب«زيارات استطلاعية مشبوهة» في الكابيتول في اليوم السابق للهجوم. وكتبت في خطاب وجهته إلى شرطة الكابيتول أنّ الزوار «لا يمكنهم دخول المبنى إلا من خلال عضو (في الكونجرس) أو أحد الموظفين».

«الاستيلاء» على المبنى

ويجذب مقطع فيديو اهتماماً خاصاً، يظهر فيه متظاهرون يجتمعون في إحدى الغرف ليقرروا خطوتهم اللاحقة بعد النجاح في الوصول إلى الداخل.

بعض المنظمين

إلا أنّ ماتيو فيلدمان، من مركز الأبحاث البريطاني حول اليمين المتطرف، قال إنّ المتظاهرين «لا يبدون منظمين لكن من الواضح أنه كان بين الحشود بعض العناصر المنظمين»، لافتاً إلى وجود عناصر من جماعات يمينية متطرفة معروفة بعنفها على غرار «ثري برسنترز» و«أوث كيبرز» و«براود بويز». ووفقاً له، فإنّ وجودهم واكتشاف قنابل يدوية الصنع في مكان قريب، إضافة إلى تهديدات ودعوات إلى القبض على مسؤولين في الكونجرس، كلّها مؤشرات «إرهاب». (أ.ف.ب)