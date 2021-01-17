عرض ميدالياته للبيع.. بطل الجمهورية في ألعاب القوى يستغيث: "عايز أعيش" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تشهد قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من ردود الفعل المتباينة بعدما أقدم البطل الرياضي عصام جميل الحديدي بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين، والحاصل على 46 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية على مدار عدة سنوات، على عرض ميدالياته للبيع للإنفاق على نفسه وأسرته.

وقال البطل الحاصل على شهادات وجوائز عدة من اللجنة البارالمبية، إنه أقدم على عرض ميدالياته التي حصل عليها طوال مشواره الرياضي للإنفاق على أسرته وبناته الثلاث لعدم وجود مصدر رزق ثابت له إلى جانب معيشته في مسكن وسط الأراضي الزراعية، منعدم المرافق ولا تصله مياه الشرب أو الكهرباء وتنعدم فيه آدمية الحياة كون سقفه من البوص والخشب.

وأكد البطل الرياضي أنه في فصل الشتاء تتعرض أسرته للأمطار لكون سقف منزله من البوص إلى جانب الفئران التي تهاجم منزله، مناشدا وزارة الرياضة ورجال الأعمال مساعدته لتجهيز مسكنه حفاظا على أسرته من التشرد.

وأوضح البطل الرياضي، أنه تزوج في سكن بالإيجار داخل القرية وأصبح مهدداً بالطرد لارتفاع الإيجارات مؤخراً ولا يمتلك سوى نصف قيراط بناه منذ سنوات بالبوص والطوب وقدم طلبًا للتصالح بمجلس مدينة كفر الزيات ولا يستطيع دفع باقي قيمة التصالح حيث لا يوجد مصدر رزق له سوى مرتب ٨٠٠ جنيه فقط يتحصل عليها من أحد الأندية الخاصة بطنطا.

وأضاف أنه يعمل في مجال البناء ورفع الأسمنت على الرغم من الإعاقة في قدمه، مناشداً محافظ الغربية لإعفائه من قيمة التصالح مراعاة لظروفه وضرورة تدخل التضامن الإجتماعي ورجال الخير والأعمال لإنقاذه وأسرته من التشرد خاصة وأنه رفض في مشواره الرياضي اللعب بإسم إحدى الدول الآسيوية في البطولات الرياضية حبًا لوطنه.