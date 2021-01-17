شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بريطانيا.. ارتفاع في الوفيات وتراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بريطانيا أمس السبت، أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام، مما يعزز مؤشرات تفيد بأن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد تبطئ انتشار السلالة الجديدة الأشد عدوى.

غير أن تأثير الارتفاع الأخير في عدد الإصابات لا يزال واضحا في عدد الوفيات الذي بلغ ثالث أعلى مستوى على الإطلاق. وقال خبراء الصحة إن العدد سيزداد.

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت نزولا من 55761 أمس الجمعة. وتمثل إصابات أمس أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر.

ومع ذلك، واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ جرى تسجيل 1295 وفاة اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 88590.

وسجلت بريطانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا حتى الآن، على الرغم من وفاة عدد أكبر في إيطاليا وبلجيكا على أساس العدد إلى كل مليون نسمة. وحذر كريس ويتي كبير الأطباء بالحكومة البريطانية مواطنيه أمس الجمعة من أن عدد الوفيات اليومية لم يبلغ ذروته بعد.